Для реализации поручений Путина потребуется еще 23 трлн рублей инвестиций – Минфин

Для реализации поручений Путина об обеспечении роста доли инвестиций в ВВП до 25 процентов необходимо 23 трлн рублей. Такую цифру назвал замминистра финансов России Андрей Иванов.



«Чтобы на эту цифру [25%] выйти спокойно, нужно новых проектов, дополнительно к тем инвестиционным программам, которые начали наши инвесторы — 23 трлн. Из которых 18 трлн — это инвестиции в основной капитал, из которых 8 – то, что инвесторы определяют, как собственные инвестиции в проект», — приводит корреспондент «Реального времени» слова Иванова.

Совещание в Казани посвящено механизмам защиты и поощрения капиталовложений в новые инвестиционные проекты в России.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основная задача, «чтобы ресурсы, которые есть в компаниях, не уходили бы зарубеж, как это было раньше, а использовались в России».