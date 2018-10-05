Минниханов отменил карантин по бешенству в Пестречинском районе Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин в селе Чита Пестречинского района. Соответствующий указ, подписанный 5 октября, размещен на сайте главы РТ.
Карантин отменен в связи с истечением двух месяцев «со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий».
Ранее Минниханов ввел карантин по бешенству в трех районах Татарстана.ОбществоВласть Татарстан
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