Замминистра ЖКХ выступил против введения новых штрафов за неразделенный мусор

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис заявил, что нельзя вводить штрафы за неразделенный мусор. По его мнению, достаточно тех мер, которые существуют.

«Стимулировать надо пряником. По крайней мере, в этом аспекте. А во всем, что касается нарушений экологического законодательства, понятно, что действующим законодательством сегодня предусмотрены определенные штрафные меры. Каких-то дополнительных мер за нераздельный мусор, конечно, нельзя вводить. Надо, наоборот, всячески стимулировать экологически ответственное поведение и приучать людей к сортировке отходов», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Минстрой предложил вдвое снизить плату за вывоз мусора для домов, которые его сортируют.