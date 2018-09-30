Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 832

Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии превысило 800 человек.

Как передает AFP со ссылкой на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, в результате удара стихии погибли 832 человека.

Ранее сообщалось о 384 погибших.

Напомним, что 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Оно вызвало волну цунами, которые обрушились на города Палу и Дунгал.