Зинэтула Билялетдинов: «Когда вратари будут играть супер — будем оставлять, когда нет — менять»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над московским «Динамо» (2:1) положительно оценил хоккеистов, вернувшихся в состав, а так же готовность команды к матчу в целом.

– Хорошая боевая игра, мы к ней готовились. Понимали, что смена тренера приносит что-то новое, игроки стараются показать себя с лучшей стороны. Мы были готовы к такой игре. Ребята сработали хорошо, в меньшинстве самоотверженно играли. Результатом я доволен.

– Зарипов, Попов и Марков вернулись в состав. Как оцените их игру?

– Положительно. Они серьезно готовились, сыграли хорошо. Вопросов нет.

– Каково вам играть против «Динамо», пусть и прошло много лет?

– Это наша работа, мы профессионалы. Сейчас я в другой команде работаю, приходится играть против «Динамо».

– Почему не играл Ткачев?

– Мы решили, что в этом матче он не сыграет. У нас есть возможность поменять игроков и дать кому-то отдохнуть.

– Вратари у «Ак Барса» играют нестабильно – один матч супер, потом провал.

– Когда супер будем оставлять, когда нет – менять.