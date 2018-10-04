Представитель Павла Воли опроверг информацию о госпитализации артиста в Иркутске

Представитель Павла Воли Владимир Яременко опроверг сообщения о госпитализации комика в Иркутске.



«Информация о его госпитализации — неправда. У Воли все хорошо. У него сегодня был концерт в Иркутске, завтра он уже будет выступать в Красноярске, а послезавтра — в Новосибирске», — цитирует Яременко агентство городских новостей «Москва».



Ранее СМИ сообщали, что артист попал в больницу с аппендицитом.

