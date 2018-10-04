Новости происшествий

21:51 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Представитель Павла Воли опроверг информацию о госпитализации артиста в Иркутске

21:16, 04.10.2018
Представитель Павла Воли опроверг информацию о госпитализации артиста в Иркутске
Фото: скриншот видео youtube.com

Представитель Павла Воли Владимир Яременко опроверг сообщения о госпитализации комика в Иркутске.

«Информация о его госпитализации — неправда. У Воли все хорошо. У него сегодня был концерт в Иркутске, завтра он уже будет выступать в Красноярске, а послезавтра — в Новосибирске», — цитирует Яременко агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщали, что артист попал в больницу с аппендицитом.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты