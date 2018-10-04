И.о. полпреда президента в СЗФО назначена Любовь Совершаева
Исполняющим обязанности полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) назначена заместитель полпреда Любовь Совершаева.
«Исполнять обязанности полномочного представителя [президента РФ в СЗФО] до официального назначения полпреда официальным распоряжением назначена Любовь Совершаева», — передает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда.
Накануне президент России Владимир Путин назначил бывшего полпреда Александра Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга. Экс-губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко предложили возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.
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