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И.о. полпреда президента в СЗФО назначена Любовь Совершаева

17:33, 04.10.2018

Исполняющим обязанности полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) назначена заместитель полпреда Любовь Совершаева.

«Исполнять обязанности полномочного представителя [президента РФ в СЗФО] до официального назначения полпреда официальным распоряжением назначена Любовь Совершаева», — передает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда.

Накануне президент России Владимир Путин назначил бывшего полпреда Александра Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга. Экс-губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко предложили возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.

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