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Уфимский «Урал» уверенно обыграл «Нефтяник» в Казани

11:55, 04.10.2018
Уфимский «Урал» уверенно обыграл «Нефтяник» в Казани

В Казани состоялся очередной матч второго тура предварительного этапа Кубка России. «Урал» уверенно обыграл «Нефтяник» со счетом 3:0 (25:22, 25:18, 25:20), сообщает пресс-служба уфимского клуба. Напомним, что в первом туре в Стерлитамаке уфимцы также были сильнее своих соседей из Оренбурга (3:2).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик уфимской команды Егор Феоктистов, который набрал 16 очков (14 — атака, 2 — блок). 15 очков на счету Евгения Рыбакова.

После семи матчей «Урал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая казанский «Зенит» на две победы.

СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
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