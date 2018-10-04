Уфимский «Урал» уверенно обыграл «Нефтяник» в Казани

В Казани состоялся очередной матч второго тура предварительного этапа Кубка России. «Урал» уверенно обыграл «Нефтяник» со счетом 3:0 (25:22, 25:18, 25:20), сообщает пресс-служба уфимского клуба. Напомним, что в первом туре в Стерлитамаке уфимцы также были сильнее своих соседей из Оренбурга (3:2).



Самым результативным игроком матча стал доигровщик уфимской команды Егор Феоктистов, который набрал 16 очков (14 — атака, 2 — блок). 15 очков на счету Евгения Рыбакова.



После семи матчей «Урал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая казанский «Зенит» на две победы.