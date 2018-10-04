«Ростелеком» и Пенсионный фонд России провели в Татарстане онлайн-семинар по программе «Азбука интернета»

Фото: пресс-служба компании ​«Ростелеком»

Семинар прошел 3 октября в 47 регионах РФ, включая Татарстан. В казанской студии, подключенной к видеоконференции, собрались представители министерств, преподаватели вузов, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений, которые участвуют в обучении граждан старшего возраста.

Начальник отдела организации работы клиентских служб Департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации Ю.И. Гордеева рассказала участникам семинара о возможности получения государственных услуг с помощью электронных сервисов ПФР.

Тренер-практик Л.В. Кошурина из студии в Нижнем Новгороде поделилась своим опытом организации курсов компьютерной грамотности на основе программы «Азбука интернета» (16+).

Уже по сложившейся традиции к участию в семинаре были приглашены организаторы курсов из регионов, принимавших участие в предыдущих семинарах. В частности, главный библиограф ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека им. Никитина» Е.Л.Куме рассказала об особенностях работы курсов по «Азбуке интернета» на базе библиотечной системы, а руководитель компьютерной академии из Тулы — об опыте работы на площадке образовательного центра.

Видеозапись семинара можно посмотреть на сайте azbukainterneta.ru.





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