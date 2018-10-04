Умер лауреат Нобелевской премии Ледерман, придумавший термин «частица Бога»

Американский физик, лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман, являющийся автором термина «частица Бога», скончался в американском городе Рексберг (штат Айдахо) в возрасте 96 лет.

По данным Science News, Ледерман умер в среду, информацию о его кончине подтвердила жена.

Ледерман и двое его коллег в 1988 году получили Нобелевскую премию за открытие один из типов частиц нейтрино (в настоящее время известно о существовании трех типов нейтрино).

Позже он выпустил книгу о бозоне Хиггса The God Particle («Частица Бога»), написанную в соавторстве с журналистом Диком Терези.