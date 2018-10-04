Власти Нижнекамска запретили пить шампанское в ЗАГСе и сигналить из автомобилей

В Нижнекамске законодательно закрепили правила поведения в ЗАГСе.

Согласно новому постановлению исполкома района, в Дворце бракосочетания

и на его территории запрещено употреблять спиртные напитки, а свадебную церемонию могут посетить не более 50 человек, сообщается на сайте Нижнекамского района.

Кроме того, не допускается использовать все виды пиротехники, осыпать молодоженов крупой, конфетти, лепестками роз, монетками, а также сигналить из автомобилей.



Руководитель Управления ЗАГС Нижнекамска Бэлла Махотина пояснила, что эти правила были введены давно, а сейчас они закреплены законодательно.



Решение официально оформить запреты Махотина объяснила «дерзкими фотографами» и заботой о покое окружающих, пишет РБК.



В Управлении ЗАГС Кабинета министров РТ рассказали, что исполкомы муниципальных образований имеют право устанавливать свои правила при регистрации брака, поскольку местные органы ЗАГС являются их структурными подразделениями.



Ранее в России предложили сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой.