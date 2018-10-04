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Власти Нижнекамска запретили пить шампанское в ЗАГСе и сигналить из автомобилей

01:01, 04.10.2018
Власти Нижнекамска запретили пить шампанское в ЗАГСе и сигналить из автомобилей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Нижнекамске законодательно закрепили правила поведения в ЗАГСе.

Согласно новому постановлению исполкома района, в Дворце бракосочетания
и на его территории запрещено употреблять спиртные напитки, а свадебную церемонию могут посетить не более 50 человек, сообщается на сайте Нижнекамского района.

Кроме того, не допускается использовать все виды пиротехники, осыпать молодоженов крупой, конфетти, лепестками роз, монетками, а также сигналить из автомобилей.

Руководитель Управления ЗАГС Нижнекамска Бэлла Махотина пояснила, что эти правила были введены давно, а сейчас они закреплены законодательно.

Решение официально оформить запреты Махотина объяснила «дерзкими фотографами» и заботой о покое окружающих, пишет РБК.

В Управлении ЗАГС Кабинета министров РТ рассказали, что исполкомы муниципальных образований имеют право устанавливать свои правила при регистрации брака, поскольку местные органы ЗАГС являются их структурными подразделениями.

Ранее в России предложили сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой.

ОбществоВласть Татарстан
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