Собчак назвала себя «прямой причиной» возможной отставки губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко

Телеведущая, член «Партии перемен» Ксения Собчак заявила, что стала «прямой причиной» предполагаемой отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Так она прокомментировала слухи, что он покинет пост главы города.

«Обратите внимание, что это происходит спустя всего неделю после моего заявления о готовности баллотироваться на пост губернатора моего родного города! То есть я – прямая причина отставки Полтавченко! Очень хорошо, я рада!!! Можно считать, что моя задача выполнена и город освободится от непопулярного руководителя, который откровенно «запустил» город. Я ведь ещё во время своей президентской кампании требовала отставки Полтавченко… Полтавченко – давай, в отставку!», — написала она в Facebook.

25 сентября стало известно, что может принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Они пройдут в 2019 году.