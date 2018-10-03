Билялетдинов: «Откуда вы знаете, где у меня какие звенья? Я могу четвертое первым поставить»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов перед вылетом в Москву ответил на вопросы журналистов, прокомментировал ротацию состава, а также состояние травмированного Свитова.

— Команда на выезде сыграет с московским «Динамо», «Локомотивом» и «Северсталью». Что нужно сделать, чтобы привезти очки с выездной серии?

— Надо играть. У «Динамо» произошла смена тренера, думаю, они изменят свою игру. «Локомотив» — очень сильная команда, и Череповец тоже всегда борется, не все получается, но они сражаются, всегда пытаются «укусить» соперника. Серия будет непростая, нужно готовиться к этим играм.

— Каково состояние Александра Свитова?

— Пока не готов, он тренируется, и достаточно много. Как только он будет в порядке, мы начнем его использовать.

— Андрей Попов вернулся в состав, в каком он состоянии?

— У него была возможность сыграть за «Барс», он провел там три игры, и отзывы хорошие. Он в порядке.

— «Динамо» накануне назначило Владимира Крикунова главным тренером. Как вы отреагировали на это, пришлось ли что-то менять перед игрой?

— А как я должен реагировать? Это решение «Динамо». Володя, я имею в виду Воробьев, тоже работал неплохо. Насколько я знаю, его оставили в штабе, думаю, это правильное решение. Это молодой тренер, ему нужно время. Сейчас он будет работать с опытным тренером, набираться опыта.

— Владимир Ткачев и Станислав Галиев тренировались в белых майках. Значит ли это, что они пока вне состава?

— Да майки поменяли просто. Были красные — стали белые. Как в фильме, помните?

— Андрей Попов и Данис Зарипов тренировались в красных майках. Они сыграют во втором звене?

— Откуда вы знаете, какое у меня звено второе или первое? Я иногда четвертое звено выпускаю первым, первое — вторым. Вопрос неправильно задаете.

— Они сыграют в таком сочетании?

— Будем надеяться.

— Ткачев и Галиев сыграют?

— Они будут тренироваться. Возможно, не сыграют.

— В составе три вратаря, кто-то останется без игровой практики. Вы уже решили, кто это будет?

— Ну почему, все будут играть, — приводит слова специалиста корреспондент «Реального времени».



