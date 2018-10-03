В пермском УДС «Молот» обновят зрительские сидения и установят современную спортивную коробку

Универсальный дворец спорта «Молот» в Перми реконструируют до конца 2018 года.

Как рассказали в региональном Министерстве спорта, в рамках ремонтных работ планируется смонтировать современную спортивную коробку, новые зрительские сиденья, а также завершить обустройство двух тренировочных залов. Кроме того, для содержания ледового покрытия на более высоком уровне приобретена новая ледозаливочная машина.

Реконструкция ведется в перерывах между турнирами и в ночное время. По словам директора «Центра спортивной подготовки Пермского края» Петра Перминова, ремонт спортивного объекта продиктован необходимостью и требованиями к проведению мероприятий российского и международного уровня.

Ранее во дворце спорта, который является площадкой для игр пермского хоккейного клуба «Молот-Прикамье», были полностью отремонтированы и оборудованы гостевая и судейские раздевалки и комната допинг-контроля.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в Казани реконструируют фабрику братьев Крестовниковых.