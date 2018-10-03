МВД возбудило дело о мошенничестве должностных лиц «Натали Турс»

МВД по материалам прокурорской проверки возбудило дело в отношении должностных лиц «Натали турс» по признакам мошенничества. Материалы дела будут направлены в следственный орган.

Установлено, что на счета «Натали Турс» и «Панорама Тур» поступили более 1 млн рублей, полученные от более чем 5 тысяч граждан в качестве оплаты за туристические услуги. При этом обязательства по договорам не были выполнены, деньги вывели со счетов указанных юридических лиц на счета третьих лиц, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.



Отмечается, что прокуратура Центрального административного округа Москвы провела проверку по информации, размещенной в средствах массовой информации, о массовых нарушениях прав граждан со стороны ООО Туроператор «Натали Турс» и ООО «Панорама Тур».