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Происшествия

МВД возбудило дело о мошенничестве должностных лиц «Натали Турс»

13:07, 03.10.2018 2
МВД возбудило дело о мошенничестве должностных лиц «Натали Турс»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МВД по материалам прокурорской проверки возбудило дело в отношении должностных лиц «Натали турс» по признакам мошенничества. Материалы дела будут направлены в следственный орган.

Установлено, что на счета «Натали Турс» и «Панорама Тур» поступили более 1 млн рублей, полученные от более чем 5 тысяч граждан в качестве оплаты за туристические услуги. При этом обязательства по договорам не были выполнены, деньги вывели со счетов указанных юридических лиц на счета третьих лиц, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что прокуратура Центрального административного округа Москвы провела проверку по информации, размещенной в средствах массовой информации, о массовых нарушениях прав граждан со стороны ООО Туроператор «Натали Турс» и ООО «Панорама Тур».

Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:22
    Установлено, что на счета «Натали Турс» и «Панорама Тур» поступили более 1 миллиона рублей, полученные от более чем пяти тысяч граждан в качестве оплаты за туристические услуги
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/115317-prokuratura-zavela-delo-o-moshennichestve-dolzhnostnyh-lic-natali-turs . По 200 рублей от каждого из5000 граждан? Или это опечатка?
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    Анонимно 13:36
    такие вот репортеры... безграмотные.
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