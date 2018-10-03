Суд приговорил пермяка к шести годам колонии за торговлю кокаином и отмывание денег

В Перми перед судом предстал 39-летний местный житель, обвиняемый по нескольким статьям, включая наркоторговлю и отмывание денег.

По информации региональной прокуратуры, в декабре 2017 года мужчина приобрел за пределами Пермского края более 75 грамм кокаина, после чего передал часть запрещенного вещества соучастнику, который впоследствии реализовал наркотики. В ходе очередного сбыта злоумышленники были задержаны полицейскими. У них было изъято 7 грамм кокаина, в квартире — еще 0,5 грамм.

Кроме того, преступник легализовал полученные от продажи деньги путем перевода их на свою банковскую карту через расчетный счет организации, принадлежащей знакомому предпринимателю. Сумма составила 200 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в конце августа в Аргентине сожгли кокаин, найденный в здании российского посольства.