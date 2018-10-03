«Торос» подарил очки соседям из «Ижстали»

Нефтекамский «Торос» в родных стенах проиграл ижевской «Ижстали» в рамках первенства Высшей хоккейной лиги — 2:3. Эта победа стала первой гостевой для команды из Удмуртии. Наставники команд прокомментировали игру своих подопечных:



Главный тренер «Ижстали» Игорь Кропотин:

— Для нас это была хорошая игра. Благодарю ребят, они выполнили план на игру, спасибо за самоотверженность, за самоотдачу. За счет этого и игровой дисциплины мы одержали такую нужную победу. Для нас важно каждое очко.

Главный тренер «Тороса» Руслан Сулейманов:

— Соперник победил заслуженно. Будем разбираться и делать выводы. Возможна ротация в составе.