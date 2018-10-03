Пограничники обнаружили тайник с тонной красной икры в Хабаровском крае

Пограничники обнаружили в Хабаровском крае тайник с крупной партией красной икры и рыбы. По предварительным подсчетам, ущерб от незаконного промысла составил более 4,5 млн рублей.

По данным ведомства, при осмотре нежилого дома сотрудники обнаружили контейнер со встроенной в нем холодильной установкой, в котором находилось более одной тонны красной икры рыб, подготовленной для реализации, а так же более 60 экземпляров рыбы.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Интерфакс».



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