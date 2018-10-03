Военные из России и Монголии начали практическую часть учений «Селенга-2018»

Военнослужащие России и Монголии приступили к практической части учений «Селенга-2018» на тренировочном комплексе «Бурдуны» в республике Бурятия.

«Состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии в рамках российско-монгольских учений „Селенга-2018“. Подразделения Вооруженных сил России и Монголии после изучения маршрутов выдвижения и организации связи, на боевой технике и в пешем порядке отработали различные тактические приемы по ведению обороны и наступления», — цитирует сообщение пресс-службы Восточного военного округа «РИА Новости».

Учения продлятся до 12 октября. В них принимают участие более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.

Напомним, в России ранее прошли самые масштабные в новейшей истории России учения при участии 300 тысяч военнослужащих — «Восток-2018». Немецкие СМИ сравнили их с крупнейшими операциями Второй мировой войны.