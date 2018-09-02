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В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита

19:28, 02.09.2018
В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита
Фото: commons.wikimedia.org / Oksana_harab

Археологи из Египта и Франции обнаружили на севере Египта остатки деревни эпохи неолита.

В том числе при раскопках обнаружили остатки зданий и хранилищ, в которых найдены следы растений и костей животных, а также каменные орудия и керамика, что свидетельствует о ведении хозяйства древними обитателями этой деревни, передает «РИА Новости».

Отмечается, что поселения эпохи неолита (4200—2900 годы до нашей эры) в данном районе ранее не обнаруживались.

Ранее в Египте нашли две гробницы возрастом около 3,5 тысячи лет.

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