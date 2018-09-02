В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита

Археологи из Египта и Франции обнаружили на севере Египта остатки деревни эпохи неолита.

В том числе при раскопках обнаружили остатки зданий и хранилищ, в которых найдены следы растений и костей животных, а также каменные орудия и керамика, что свидетельствует о ведении хозяйства древними обитателями этой деревни, передает «РИА Новости».

Отмечается, что поселения эпохи неолита (4200—2900 годы до нашей эры) в данном районе ранее не обнаруживались.



Ранее в Египте нашли две гробницы возрастом около 3,5 тысячи лет.