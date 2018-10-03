Бархам Салих победил на выборах президента Ирака

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Иракский парламент выбрал бывшего главу правительства Иракского Курдистана Бархама Салеха президентом страны.

Всего на пост главы государства претендовали 24 человека, однако пять кандидатов взяли самоотвод в преддверии заключительного голосования.

По информации телеканала Al Sumaria, в голосовании приняли участие 265 депутатов.

Салих родился в 1960 году в Ираке. В разные годы он занимал должности премьер-министра регионального правительства иракского Курдистана и заместителя премьер-министра иракского федерального правительства.



Предыдущий президент Ирака Фуад Масум летом распустил всех 328 членов парламента, после распространившихся убеждений в нечестности проведения выборов.