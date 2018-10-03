Бархам Салих победил на выборах президента Ирака
Иракский парламент выбрал бывшего главу правительства Иракского Курдистана Бархама Салеха президентом страны.
Всего на пост главы государства претендовали 24 человека, однако пять кандидатов взяли самоотвод в преддверии заключительного голосования.
По информации телеканала Al Sumaria, в голосовании приняли участие 265 депутатов.
Салих родился в 1960 году в Ираке. В разные годы он занимал должности премьер-министра регионального правительства иракского Курдистана и заместителя премьер-министра иракского федерального правительства.
Предыдущий президент Ирака Фуад Масум летом распустил всех 328 членов парламента, после распространившихся убеждений в нечестности проведения выборов.ОбществоВласть
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