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Бархам Салих победил на выборах президента Ирака

00:28, 03.10.2018
Бархам Салих победил на выборах президента Ирака
Фото: commons.wikimedia.org / World Economic Forum

Иракский парламент выбрал бывшего главу правительства Иракского Курдистана Бархама Салеха президентом страны.

Всего на пост главы государства претендовали 24 человека, однако пять кандидатов взяли самоотвод в преддверии заключительного голосования.

По информации телеканала Al Sumaria, в голосовании приняли участие 265 депутатов.

Салих родился в 1960 году в Ираке. В разные годы он занимал должности премьер-министра регионального правительства иракского Курдистана и заместителя премьер-министра иракского федерального правительства.

Предыдущий президент Ирака Фуад Масум летом распустил всех 328 членов парламента, после распространившихся убеждений в нечестности проведения выборов.

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