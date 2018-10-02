Экс-полицейский из Челнов, заминировавший квартиру должницы, получил 6 лет строгого режима

Набережночелнинский городской суд приговорил экс-полицейского Андрея Мисько, который прикрепил к дверной ручке квартиры самодельную гранату, к 6 годам строгого режима.

Ему инкриминировали вымогательство, покушение на убийство общеопасным способом, незаконное приобретение, ношение, перевозку и изготовление боеприпасов.

Напомним, полиция ранее сообщила о задержании подозреваемого в установке самодельной гранаты на дверь в арендуемую Дарьей Б. квартиру в доме 32/07 Набережных Челнов 21 февраля. Вину 29-летний мужчина признал и заявил, что хотел напугать знакомую работницу банка, задолжавшую ему 190 тыс. рублей.



