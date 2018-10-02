УФАС потребовало отменить ограничения школьникам в выборе театров в Казани
Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану потребовало отменить приказ Управления образования Казани. Документ содержал реестр организаций, осуществляющих театральную и другую культурную деятельность в муниципальных образовательных учреждениях города.
Ранее активисты попросили УФАС РТ проверить соответствующий указ, так как культурные мероприятия «носят коммерческий (платный) характер».
Согласно решению УФАС по РТ (в распоряжении «Реального времени»), по итогам проверки исполкому Казани и Управлению образования были выданы предупреждения «о прекращении нарушения ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» путем отмены ранее принятых нормативно-правовых актов.ОбществоВластьКультура Татарстан
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