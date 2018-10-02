Хоккеист Денис Мингалеев возвращается из Альметьевска в Екатеринбург

Денис Мингалеев в обмен на денежную компенсацию из альметьевского «Нефтяника» переходит обратно в систему «Автомобилиста», сообщает официальный сайт лидера сезона в КХЛ.

Денис родился 13 ноября 1994 года в Екатеринбурге, первая школа — «Спартаковец». С 2011 года выступал за в МХЛ за «Авто», с 2013-го — начал привлекаться во взрослую команду.

Сезон 2015/16 провел в нефтекамском «Торосе», став лучшим бомбардиром ВХЛ, после чего вернулся в «Автомобилист». Основную часть прошлого сезона выступал за учалинский «Горняк», набрав 21 (13+8) очко в 35 матчах.

В КХЛ Денис отыграл 41 матч, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности "-3", из них 2(1+1) в минувшем сезоне.