В Краснодаре открылся 14-й футбольный манеж

В Краснодаре состоялось торжественное открытие нового футбольного манежа Академии ФК «Краснодар», сообщает официальный сайт клуба. В современном спортивном комплексе смогут заниматься ребята в возрасте от 5 до 11 лет.

Спортивный комплекс стал 14-м футбольным манежем, построенным в Краснодаре, и 23-м в Краснодарском крае. Его площадь составляет более 1000 кв. м, юные игроки смогут проводить в нем тренировки в любое время года. На территории манежа расположено игровое поле с современнейшим искусственным покрытием размером 22 на 38 метров, три раздевалки с душевыми комнатами, тренерская, а также другие подсобные помещения. Кроме того, на втором этаже оборудована площадка, где родители смогут наблюдать за тренировочным процессом. Внутри и снаружи сооружение оснащено системой видеонаблюдения. Помимо этого, около здания расположена удобная парковка для автомобилей.

В нынешнем сезоне РПЛ в составе «Краснодара» выступает экс-игрок ФК «Уфа» Дмитрий Стоцкий.

