Владимир Крикунов возглавил московское «Динамо»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов официально назначен на пост главного тренера московского «Динамо», информирует официальный сайт московской команды.

В тренерский штаб Крикунова войдут бывший наставник клуба Владимир Воробьев, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев. В новый штаб не попал лишь Андрей Николишин.

Владимир Крикунов уже возглавлял московское «Динамо» в 2004 — 2008 годах. В первый же сезон своей работы опытный тренер привел «бело-голубых» к чемпионству. В финале суперлиги «Динамо» взяло верх над «Ладой» (3:0). Под руководством специалиста «бело-голубые» провели 215 игр и одержали 114 побед. Последним местом работы Крикунова был екатеринбургский «Автомобилист».

Также Крикунов дважды возглавлял казанский «Ак Барс».