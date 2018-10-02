В трех районах Казани завтра отключат свет
В трех районах Казани завтра, 3 октября, произойдет отключение света. Это связано с ремонтом линий электропередач, оборудования и трансформаторных подстанций.
Отключения затронут Вахитовский район: Груздева, 4, Чехова, 6г, 8/2, Дзержинского, 27, Театральная, 1/29, 5, 13, Дачная, 67-81, Киевская, 12, 13, 16, 27, 29. Также без света останутся жители домов Мичурина, 21-58, Щорса, 31-48, Федосеевская, 54, 56, 58, Бутлерова, 31, Маяковского, 17, 19, 23а, Некрасова, 38.
В Приволжской районе отключат частный сектор поселка Отары. Также электричества не будет в Мирном. В Советском районе — Вознесенское и Чебакса, передает пресс-служба мэрии города.
Ранее электричество отключали в ряде домов Вахитовского и Приволжского районов Казани.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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