Банк «ФК Открытие» выкупит свой бренд за 5 млрд рублей

Санируемый банк «ФК Открытие» проводит сделку по покупке своего бренда у бывшего владельца.

По данным представителя банка, договор по передаче прав был подписан между сторонами в конце сентября. Сумма сделки оценивается в 5 млрд рублей. В «ФК Открытие» отказались комментировать условия сделки, так как она еще не закрыта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей банка и «Открытие холдинга».

Деньги, полученные за сделку пойдут на погашение задолженности холдинга перед банком.

Ранее сообщалось, что товарный знак оценили в $1 млрд. При этом банк подал семь исковых заявлений против своего бывшего собственника «Открытие холдинга» на общую сумму 3,7 млрд руб.