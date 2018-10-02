Банк «ФК Открытие» выкупит свой бренд за 5 млрд рублей
Санируемый банк «ФК Открытие» проводит сделку по покупке своего бренда у бывшего владельца.
По данным представителя банка, договор по передаче прав был подписан между сторонами в конце сентября. Сумма сделки оценивается в 5 млрд рублей. В «ФК Открытие» отказались комментировать условия сделки, так как она еще не закрыта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей банка и «Открытие холдинга».
Деньги, полученные за сделку пойдут на погашение задолженности холдинга перед банком.
Ранее сообщалось, что товарный знак оценили в $1 млрд. При этом банк подал семь исковых заявлений против своего бывшего собственника «Открытие холдинга» на общую сумму 3,7 млрд руб.БизнесЭкономикаБанки
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