Суд оштрафовал саратовского депутата за несогласованное шествие против пенсионной реформы
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко оштрафован за несогласованное «антипенсионное» шествие. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Судебное заседание состоялось в понедельник, 1 октября. Народного избранника обвиняли в организации несанкционированного шествия, которое прошло 22 сентября после митинга против пенсионной реформы. По версии полицейских, депутат скандировал протестные лозунги против действующей власти и президента.
Публикация от Николай Бондаренко (@bondarenko_blog) 26 Сен 2018 в 5:00 PDT<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
В итоге суд признал Николая Бондаренко виновным и оштрафовал его на 25 тысяч рублей. После оглашения приговора коммунист заявил, что намерен обжаловать решение суда.
Напомним, ранее саратовский депутат-единоросс подал в отставку из-за несогласия с пенсионной реформой.Общество
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