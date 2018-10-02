Суд оштрафовал саратовского депутата за несогласованное шествие против пенсионной реформы

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко оштрафован за несогласованное «антипенсионное» шествие. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Судебное заседание состоялось в понедельник, 1 октября. Народного избранника обвиняли в организации несанкционированного шествия, которое прошло 22 сентября после митинга против пенсионной реформы. По версии полицейских, депутат скандировал протестные лозунги против действующей власти и президента.

В итоге суд признал Николая Бондаренко виновным и оштрафовал его на 25 тысяч рублей. После оглашения приговора коммунист заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Напомним, ранее саратовский депутат-единоросс подал в отставку из-за несогласия с пенсионной реформой.