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Суд оштрафовал саратовского депутата за несогласованное шествие против пенсионной реформы

08:48, 02.10.2018

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко оштрафован за несогласованное «антипенсионное» шествие. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Судебное заседание состоялось в понедельник, 1 октября. Народного избранника обвиняли в организации несанкционированного шествия, которое прошло 22 сентября после митинга против пенсионной реформы. По версии полицейских, депутат скандировал протестные лозунги против действующей власти и президента.

Публикация от Николай Бондаренко (@bondarenko_blog) 26 Сен 2018 в 5:00 PDT

В итоге суд признал Николая Бондаренко виновным и оштрафовал его на 25 тысяч рублей. После оглашения приговора коммунист заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Напомним, ранее саратовский депутат-единоросс подал в отставку из-за несогласия с пенсионной реформой.

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