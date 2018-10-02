«Роскосмос» рассматривает версию повреждения «Союза МС-09» на борту МКС

Повреждение на борту МКС космического корабля «Союз МС-09» рассматривается как одна из версий, заявил в эфире Первого канала исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

При этом вероятность повреждения «Союза» в космосе Крикалев оценил как 50 на 50. По его словам, также рассматривается возможность повреждения корабля на Земле. В обоих случаях исследуется как преднамеренные действия, так и случайный вариант повреждения корабля, передает ТАСС.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09». Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.