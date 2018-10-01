Курбан Бердыев: «У нас были проблемы, но рад, что проявили характер»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу (2:1) казанского клуба в матче против «Крыльев Советов».

— Говорил до игры, что две равные команды играют. Я предполагал, что сегодня будет мало моментов. У нас есть проблемы, нам тяжело вскрыть оборону. Я предполагал, что сегодня будет минимум моментов. У нас же есть проблемы, тяжело вскрыть оборону. Рад что проявили характер, — цитирует тренера корреспондент «Реального времени».

Следующий матч татарстанский клуб проведет на «Казань Арене» 6 октября против «Урала» из Екатеринбурга.