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Челябинская область планирует увеличить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд рублей

17:20, 01.10.2018
Челябинская область планирует увеличить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд рублей
Фото: tatarstan.ru

Власти Челябинской области планируют почти в два раза увеличить товарооборот с Татарстаном, доведя его объем до 60 млрд рублей.

«Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу: увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 миллиардов рублей. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга», — цитирует Дубровского пресс-служба губернатора Челябинской области.

Отмечается, что в июле 2018 года между регионами была утверждена «дорожная карта» по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, Рустам Минниханов сегодня находился с рабочим визитом в Магнитогорске. Власти Челябинской области также предложили провести в области Всероссийский сабантуй в 2020 году.

БизнесОбществоВласть Татарстан
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