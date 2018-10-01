Челябинская область планирует увеличить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд рублей

Власти Челябинской области планируют почти в два раза увеличить товарооборот с Татарстаном, доведя его объем до 60 млрд рублей.



«Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу: увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 миллиардов рублей. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга», — цитирует Дубровского пресс-служба губернатора Челябинской области.

Отмечается, что в июле 2018 года между регионами была утверждена «дорожная карта» по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, Рустам Минниханов сегодня находился с рабочим визитом в Магнитогорске. Власти Челябинской области также предложили провести в области Всероссийский сабантуй в 2020 году.