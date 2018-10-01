Когогин увеличил долю прямого владения КАМАЗом до 0,0042%

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин увеличил свой пакет акций в ПАО с 0,0028% до 0,0042%.

В сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации сказано, что доля акций Когогина изменилась с 28 сентября.

Отметим, что юридические лица контролируют около 98% уставного капитала компании. Среди них — корпорация «Ростех» (49,9%), германский концерн Daimler AG (15%), ООО «Автоинвест» (на 50% принадлежит Виталию Мащицкому, 20% — у Рубена Варданяна, 30% — у Сергея Когогина). Еще 4,25% «КАМАЗа» — у американской KAMAZ International Management, 3,72% — у ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» («дочка» ПАО «КАМАЗ»).

Ранее стало известно, что ПАО «КАМАЗ» учредило дочернюю компанию для цифровизации производственных процессов.