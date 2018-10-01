«Нижнекамскнефтехим» поздравил ветеранов с Днем пожилых

Фото: предоставлено НКНХ

Сегодня в Нижнекамском химико-технологическом институте прошла традиционная встреча руководства компании с ветеранами «Нижнекамскнефтехима». Для них организовали чаепитие и концерт. Поздравить гостей пришел советник генерального директора по социальным вопросам Василий Шуйский и председатель объединенной профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Фаниса Муртазина.

Сейчас в Совете ветеранов войны и труда состоит 10 360 человек. Им оказываются все меры поддержки, которые приняты в трудовом договоре. Компания ежемесячно осуществляет доплату к пенсии, также пожилые получают единовременные выплаты к праздникам и юбилейным датам. Все пенсионеры застрахованы в страховой компании «СОГАЗ», могут обследоваться и получить медицинскую помощь. Ветеранам войны и тыла выделяют бесплатные путевки в санаторий «Корабельная роща», а ветераны труда оплачивают только 5% ее стоимости.

— Мы не пропускаем ни один значимый праздник и юбилей, поздравляем, дарим подарки. Для тех, кто желает получать новые знания, открыли университет третьего возраста, где работают различные курсы, например, компьютерной грамотности, — рассказал председатель Совета ветеранов Борис Трифонов.