В Казани могут построить канатную дорогу между Храмом всех религий и Верхнеуслонским районом

В Казани могут построить канатную дорогу между Храмом всех религий и Верхнеуслонским районом. Об этом рассказал президент НО «Общественный культурно-потребительский фонд Ильдара Ханова» Рустем Сагдеев.

Протяженность канатной линии составит около 2 км, пропускная способность — до 1200 человек в час. Инвестиции в строительство могут достигнуть 9 млн евро.

Данный проект обсуждался 14 сентября при участии бывшего министра связи РФ Николая Никифорова, АИР РТ и группы Leitner Ropeways.

«Мне Никифоров на совещании лично сказал: «Мы вас поддержим, Рустем», — отметил Сагдеев.

Напомним, что в 2016 году в инвестиционный план РТ внесли проекты строительства двух канатных дорог. Одна из них должна была пройти от «Корстона» до «Казань Арены», вторая протянется от ж/д вокзала до Верхнего Услона. Позже «Реальное время» писало об отсутствии финансирования проектов. Строительством планировали заняться НПО «Гулливер» Дамира Алтынбаева и ЦТМ «Казанский перевозъ».