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Хоккеистки «Агидели» готовятся к финскому международному «Kuortane Cup»

15:06, 01.10.2018
Хоккеистки «Агидели» готовятся к финскому международному «Kuortane Cup»
Фото: fhr.ru

Женская молодежная сборная России по хоккею под руководством Евгения Бобарико ведет подготовку к турниру «Kuortane Cup», который пройдет с 4 по 6 октября в Финляндии.

На учебно-тренировочный сбор, который проходит до 3 октября в учебно-тренировочном центре «Новогорск», тренерский штаб вызвал 28 хоккеисток. Среди них есть и уфимки из «Агидели». Это нападающие Полина Лучникова и Илона Маркова.

Расписание матчей на «Kuortane Cup» следующее (время московское):

  • 4 октября. 14.00. Чехия — Россия.
  • 5 октября. 17.30. Норвегия — Россия.
  • 6 октября. 10.00. Россия — Финляндия.
СпортХоккей Башкортостан
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