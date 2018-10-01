Хоккеистки «Агидели» готовятся к финскому международному «Kuortane Cup»
Женская молодежная сборная России по хоккею под руководством Евгения Бобарико ведет подготовку к турниру «Kuortane Cup», который пройдет с 4 по 6 октября в Финляндии.
На учебно-тренировочный сбор, который проходит до 3 октября в учебно-тренировочном центре «Новогорск», тренерский штаб вызвал 28 хоккеисток. Среди них есть и уфимки из «Агидели». Это нападающие Полина Лучникова и Илона Маркова.
Расписание матчей на «Kuortane Cup» следующее (время московское):
- 4 октября. 14.00. Чехия — Россия.
- 5 октября. 17.30. Норвегия — Россия.
- 6 октября. 10.00. Россия — Финляндия.
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