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Власти Челябинской области предложили провести в регионе всероссийский Сабантуй

14:22, 01.10.2018
Власти Челябинской области предложили провести в регионе всероссийский Сабантуй
Фото: tatarstan.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову провести в регионе в 2020 году ХХ федеральный Сабантуй.

«Сегодня на встрече с <...> Рустамом Миннихановым губернатор Борис Дубровский и Лена Колесникова [Конгресс татар Челябинской области] предложили провести всероссийский Сабантуй в 2020 году в Челябинской области», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Федечкина.

Отмечается, что региональные и городские Сабантуи в Челябинской области проходят с 50-х годов прошлого века.

Напомним, Минниханов сегодня находился с рабочим визитом в Магнитогорске.

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