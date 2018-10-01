Минниханов встретился с губернатором и активом татар Челябинской области

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня находился с рабочим визитом в Магнитогорске.

Глава республики встретился с губернаторов Челябинской области Борисом Дубровским. Они обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между регионами.

Кроме того, Минниханов встретился с активом татарской общины области.В ходе встречи с активом общины были обсуждались различные вопросы, в том числе открытие корпункта телерадиокомпании «Татарстан-Новый век» и прямого авиасообщения Магнитогорск-Казань, передает пресс-служба президента РТ.

Также председатель исполкома регионального Конгресса татар Лена Колесникова вышла с предложением об установлении памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю в городе Челябинске и благоустройстве прилегающего сквера. По данным местных Telegram-каналов, они также обсудили проведение в Магнитогорске федерального Сабантуя в 2020 году.

Ранее Минниханов посетил металлургический комбинат в Магнитогорске и показал в Instagram процесс производства.