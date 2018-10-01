Чемпиона России по бодибилдингу из Перми сняли с рейса из-за угрозы взорвать самолет

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Абсолютный чемпион России по бодибилдингу среди юниоров Павел Гец был принудительно снят с рейса Москва — Пермь в Шереметьево из-за угрозы взорвать самолет.

Инцидент произошел прямо перед вылетом из столичного аэропорта. Причиной скандала стало место, которое ему досталось на борту воздушного судна. Уроженец Перми начал ругаться с членами экипажа, отмечая, что кресло слишком мало для него.

После угрозы взорвать самолет командир самолета вызвал сотрудников правопорядка. Бодибилдера сняли с рейса и доставили в отдел полиции, передает telegram-канал Mash.

Публикация от Павел Гец (@pavelgetz) 18 Дек 2017 в 7:07 PST



Также Павел Гец рассказал подписчикам на своей странице в Instagram, что планирует вернуться в Пермь через Екатеринбург в ближайшее время. Из-за произошедшего события и задержки в Москве ему пришлось отменить работу. Мужчина трудится персональным тренером в фитнес-клубе.

Напомним, ранее «Победа» взыскала с жителя Кунгура 250 тыс. рублей за курение в туалете самолета.