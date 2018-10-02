Дольщики «Свея» попросили не сажать Рашида Аитова в тюрьму

Фото: Мария Горожанинова

Выступившие сегодня на прениях пострадавшие дольщики «Свея» попросили суд выбрать ему наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку на воле он может помочь достроить свои объекты.

Кроме того, один из потерпевших в рамках уголовного дела Виктор Кульневский посчитал, что из обвинения в отношении главы стройкомпании нужно исключить ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

Подробности — в материале «Реального времени».