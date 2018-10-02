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Происшествия

Дольщики «Свея» попросили не сажать Рашида Аитова в тюрьму

08:58, 02.10.2018
Дольщики «Свея» попросили не сажать Рашида Аитова в тюрьму
Фото: Мария Горожанинова

Выступившие сегодня на прениях пострадавшие дольщики «Свея» попросили суд выбрать ему наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку на воле он может помочь достроить свои объекты.

Кроме того, один из потерпевших в рамках уголовного дела Виктор Кульневский посчитал, что из обвинения в отношении главы стройкомпании нужно исключить ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

Подробности — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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