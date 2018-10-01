Андрей Педан: «По-прежнему считаю, что хоккей в Америке — это «бей-беги»

Защитник «Ак Барса» в эксклюзивном интервью «Реальному времени» поделился рассуждениями о различии американского и отечественного хоккея.

— Сейчас, по прошествии месяца, с холодной головой, можешь понять, что произошло в Матче открытия, когда случились 1:6 от СКА?

— Была сильная эмоциональная нагрузка. Я не играл, поэтому точно сказать не могу, но все-таки первая игра, дома, после чемпионства. Наверное, какое-то волнение у ребят присутствовало. У всех это бывает, я не вижу тут ничего страшного. Больше двух очков все-равно за игру не дают, это уже в прошлом.

— Уже понял, в чем основное отличие российского хоккея от североамериканского?

— Он более позиционный. Не такой прямолинейный, как в Северной Америке, где бегают туда-обратно. Тут больше раскаты-закаты, средняя зона. Не такой интенсивный, как в Америке. Меньше силовой борьбы.

— Где зрелищнее? Такой быстрый хоккей или как тут, где все знают, где находиться, как комбинировать?

— Я считаю, что и тут, и там зрелищный. Там больше в плане силовой борьбы и единоборств. А здесь больше красивых передач, розыгрышей, комбинаций.

— «Хоккей в Северной Америке — это «бей-беги» — твои слова из интервью 2010 года. Сегодня, когда ты провел там 8 лет, пересмотрел свое мнение?

— Я считаю, что приблизительно так и есть, но шайба все-таки нужна (смеется).

— Стычки и борьба добавляют зрелищности хоккею?

— Считаю, что да. И зритель заводится, и у команды появляется кураж.

— К вопросу о площадках: ты адаптировался к широким площадкам, где у нападающих больше пространства, чтобы обойти оборону?

— Да всегда играешь между точек. С борта редко кто может бросить и забить, поэтому все лезут на пятак, стараются бросать именно перед воротами. Поэтому отталкиваешься от этого.

Хотя вот мы играли в Нижнем Новгороде — там большая площадка, а после этого играли в Нижнекамске, где «финская». И когда две игры друг за другом на разных площадках, разница все-таки чувствуется. А так, в принципе, адаптируешься ко всем ситуациям.



