«Татфонбанк» предъявил требования к принадлежащей «Ривьере» корпорации «Лидер» на 221,3 млн рублей

ПАО «Татфондбанк» предъявил требования к АО «Земельная корпорация «Лидер» на 221,3 млн рублей.

Основанием для требования являются три кредитных договора. Два из них на 69,1 млн и 69,3 млн рублей были заключены в 2016 году, еще один на 82,9 млн рублей — в 2011 году, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее имущество корпорации «Лидер» оценили в 78,5 млн рублей. Она принадлежит банкротящемуся ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера».