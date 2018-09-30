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Усманов о санкциях: «Я могу зависеть только от своего президента»

21:54, 30.09.2018
Усманов о санкциях: «Я могу зависеть только от своего президента»
Фото: kremlin.ru

Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов рассказал, что у него осталось много активов на Западе «в больших и маленьких странах».

«Будут санкции — будут, не будут — не будут. Я не фаталист, но я не люблю зависеть от чего-то. Я могу зависеть только от своего президента или от своей жены. Будем жить в тех условиях, которые будут», — приводит «Прайм» слова Усманова.

Ранее Усманов заявил, что причиной перевода холдинга USM из кипрской юрисдикции в российскую стало недружественное отношение к российским эмитентам, «начиная от биржевых комитетов и кончая так называемыми оценками».

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