Усманов о санкциях: «Я могу зависеть только от своего президента»

Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов рассказал, что у него осталось много активов на Западе «в больших и маленьких странах».

«Будут санкции — будут, не будут — не будут. Я не фаталист, но я не люблю зависеть от чего-то. Я могу зависеть только от своего президента или от своей жены. Будем жить в тех условиях, которые будут», — приводит «Прайм» слова Усманова.

Ранее Усманов заявил, что причиной перевода холдинга USM из кипрской юрисдикции в российскую стало недружественное отношение к российским эмитентам, «начиная от биржевых комитетов и кончая так называемыми оценками».