Усманов перевел холдинг USM в Россию из-за «недружественного отношения» на Кипре

Глава холдинга USM Алишер Усманов заявил, что причиной перевода холдинга USM из кипрской юрисдикции в российскую стало недружественное отношение к российским эмитентам, «начиная от биржевых комитетов и кончая так называемыми оценками".



«Какое-то панамское досье придумали, когда у меня никогда в жизни не было никаких панамских компаний. Видно, что это организованная кампания», — приводит ТАСС слова бизнесмена.

В конце июля холдинг сообщил о переводе основных активов группы USM, принадлежащих кипрской холдинговой компании USM Holdings Limited, в российскую юрисдикцию в рамках завершения процесса деофшоризации.

Напомним, Усманов входит в число богатейших россиян. Он также попадал в списки самых богатых людей мира и самых успешных жителей Великобритании.