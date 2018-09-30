Александр Бурмистров о своем удалении: «Я видимо не те правила учил»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал корреспонденту об эпизоде со своим удалением, а так же о том, почему команда начинает играть во второй половине игры.

— Расскажи об эпизоде с твоим удалением, что это было и почему штраф?

— Я не знаю, может я правила не знаю или какие-то не те учил. Но может где-то не справились с эмоциями. Мне сказали, что я задерживал время. Хотя рукой я шайбу не держал, но оказывается под бортом тоже нельзя держать.

— Почему команда так долго просыпалась?

— Я думаю, что где-то действительно уставшие были и где-то наверное сами хотели быстро закончить игру и перейти в выходной день, — рассуждал в беседе с корреспондентом «Реального времени» Александр Бурмистров.