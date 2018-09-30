«Ак Барс» обыграл «Адмирал» со счетом 4:2
Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (Владивосток) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра проходила дома и закончилась со счетом 4:2 в пользу казанцев. У команды из Владивостока точными бросками отметились Александр Угольников и Войтех Полак. В составе «барсов» шайбы забили Антон Ландер и Артем Михеев, дубль реализовал Роб Клинкхаммер.
Следующую игру казанский клуб проведет с «Динамо М» 4 октября.
Ранее «Ак Барс» обыграл дома хабаровский «Амур» со счетом 3:1.СпортХоккей Татарстан
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