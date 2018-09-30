Россияне не будут получать идентификационные номера при рождении

Граждане России не будут получать идентификационные номера при рождении с началом действия с 1 октября единой электронной базы ЗАГС.

«На первоначальном этапе функционирования Единого государственного реестра в систему будут включаться вновь составленные органами ЗАГС записи актов гражданского состояния, а также записи, конвертированные в форму электронных документов, хранящиеся в органах ЗАГС в бумажном виде», — передает ТАСС со ссылкой на Минюст.

Отмечается, что до конца 2020 года в электронную форму переведут 524 млн записей актов гражданского состояния из архивов региональных ЗАГСов.

Ранее сообщалось, что с 1 октября казанские ЗАГСы переходят на новый режим приема граждан.