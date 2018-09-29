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С 1 октября ЗАГСы Казани переходят на новый режим работы

16:57, 29.09.2018
С 1 октября ЗАГСы Казани переходят на новый режим работы
Фото: realnoevremya.ru

С 1 октября казанские ЗАГСы переходят на новый режим приема граждан.

Прием граждан осуществляется по следующему графику:

  • понедельник, вторник, среда, пятница — с 8.00 до 15.00, обед 12.00—13.00;
  • четверг — прием населения не осуществляется;
  • суббота — с 8.00 до 15.00, обед 12.00—12.30;
  • воскресенье — выходной день.

Как передает пресс-служба мэрии Казани, подать заявления на оформление различных документов можно через Единый портал государственных услуг РФ, что позволит сэкономить время и получить скидку при оплате государственной пошлины.

Ранее сообщалось, что молодоженов могут обязать заключать брачный контракт.

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