С 1 октября ЗАГСы Казани переходят на новый режим работы
С 1 октября казанские ЗАГСы переходят на новый режим приема граждан.
Прием граждан осуществляется по следующему графику:
- понедельник, вторник, среда, пятница — с 8.00 до 15.00, обед 12.00—13.00;
- четверг — прием населения не осуществляется;
- суббота — с 8.00 до 15.00, обед 12.00—12.30;
- воскресенье — выходной день.
Как передает пресс-служба мэрии Казани, подать заявления на оформление различных документов можно через Единый портал государственных услуг РФ, что позволит сэкономить время и получить скидку при оплате государственной пошлины.
Ранее сообщалось, что молодоженов могут обязать заключать брачный контракт.Общество
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