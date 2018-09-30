Владельцы новых iPhone обнаружили проблемы с зарядкой

Пользователи новых смартфонов iPhone XS обнаружили недостаток, связанный с зарядкой аккумулятора.

Как пишет Engadget, аппарат не заряжается после подключения провода, если экран iPhone находится в выключенном состоянии. Чтобы избежать этого владельцы вынуждены устранения включать экрана iPhone или переподключать кабель.

Однако при зарядке смартфона при помощи беспроводных станций такой проблемы нет.

В настоящее время в компании Apple не прокомментировали информацию об обнаруженном дефекте.

Напомним, что Apple презентовала новые модели iPhone в рамках ежегодной презентации компании в Калифорнии в середине сентября. Продажи iPhone Xs Max и iPhone Xs стартовали в России 28 сентября. По информации ретейлеров, наибольших спросом пользуется iPhone XS Max 256 Гб в золотом цвете.