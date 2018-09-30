МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 1 октября
ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 22 часов 30 сентября до 6 часов 1 октября.
По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром 1 октября в отдельных районах республики ожидается туман, сообщили в МЧС.
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах возможен дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов.Общество Татарстан
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